" فرانس فوتبول " تنصف محمد صلاح

أختير النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح وهداف ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة المبدئية المكونة من 30 لاعبا للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022-2023، وفقاً لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.



وبجانب العديد من الأسماء المتألقة، أطل الفرعون المصري، الذي نجح في الظهور بمستوى مميز خلال الموسم الماضي رفقة الريدز، على المستوى الفردي، سواء في الدوري الممتاز البريميرليج والبطولات المحلية، أو في دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج.

ولكن رغم الأداء المميز الذي قدمه صلاح مع ليفربول، موسم 22/23، فإنه تم استبعاده من سباق الجوائز الفردية، نظرا للمستوى العام لفريق ليفربول، الذي احتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج.

ليس هذا فحسب، فقد تم استبعاد النجم المصري من التشكيلة المثالية للموسم، لصالح بوكايو ساكا نجم أرسنال، رغم أن محمد صلاح يمتلك أرقاما فردية أفضل من اللاعب الإنجليزي.

وفشل ليفربول في الظهور بشكل جيد خلال الموسم المنقضي، وخرج صفر اليدين، من كافه البطولات. . وبسبب ليفربول، تم استبعاد محمد صلاح من المنافسة على جائزتي أفضل لاعب من رابطة النقاد واللاعبين المحترفين الإنجليزية، حيث توج بهما النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

والسؤال المثير للجدل، كيف يتم استبعاد لاعب من الجوائز الإنجليزية، تمكن من تسجيل 30 هدفاً، وقدم 16 تمريرة حاسمة في 51 مباراة خاضها بكل المسابقات خلال الموسم الماضي.. وحتى على مستوى مسابقة دوري البريميرليج، فقد سجل صلاح 19 هدفا وصنع 12، لكنه رغم سجله المميز، لم يترشح لأي جائزة فردية في إنجلترا.

ولكن جاءت ترشيحات الكرة الذهبية لتنصف محمد صلاح وتؤكد انه هو الأحق بفضل أرقامه المميزة، وليس بقوة فريقه وجماعيه زملاءه وجودة مدربه، وبالتالي فان "فرانس فوتبول"، برهنت على المستوى الفردي المميز الذي قدمه صلاح طوال موسم 22/2023.

وفقا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإنجليزية، فإن محمد صلاح هو اللاعب الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي منذ قدومه قبل 6 سنوات.

وسجل محمد صلاح 139 هدفا في 222 مباراة، متفوقا على أقرب منافسيه، وهو الهداف الإنجليزي المخضرم هاري كين، نجم توتنهام السابق، والذي سجل 135 هدفا في 204 لقاءات وبات صلاح - صاحب الـ 31 عاما، الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بـ139 هدفا.

من جانبه، أعلن موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن ليفربول رفض عرض الاتحاد السعودي، الذي وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني (حوالي مليار ريال سعودي)، للاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح.

وتواجد على مدار الساعات الماضية، وفد من صندوق الاستثمارات السعودي مكون من 10 أفراد، يحاولون إقناع مسؤولي ليفربول بالاستغناء عن محمد صلاح.

ويرغب نادي الاتحاد في تدعيم صفوفه بمحمد صلاح، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في جدة ديسمبر المقبل.

