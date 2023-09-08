المؤبد لصاحب محل ملابس في باب الشعرية لاتجاره في الهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين المتهم " سيد .م" صاحب محل ملابس في باب الشعرية في القضية رقم ١٤١٢ لسنة ٢٠٣٣ جنايات الظاهر المقيدة برقم ۸۸۲ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

المؤبد لمتهم بالاتجار في الهيروين

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة (كتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

وعليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد ٣٤,١/٧٠٢٠١/ ابتدا ٢٠ بند ٦ . ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ و المواد ٠١/١ ٢٥ مكرراً / ۱ ۰ ۰ ١١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين رقم 1 لسنة ١٩٧٨ - ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ٠ ٥ لسنة ٢٠١٩ و البند رقم ٧ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.



وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد في الاتهامات الموجهة إليه.