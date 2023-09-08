قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انعقاد امتحانات أبناء العائدين من الخارج غدا

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انعقاد

امتحانات أبناء العائدين من الخارج، اعتبارا من غدٍ السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٩، وذلك بمقر الإدارة المركزية للامتحانات، بمدينة نصر.

التحضير والاستعدادات لاستقبال الطلاب والعمل على راحة الطلاب

تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التحضير والاستعدادات لاستقبال الطلاب والعمل على راحة الطلاب، وأوصى فضيلته بتوفير مكان مريح ولائق لأولياء الأمور القادمين من جميع محافظات الجمهورية.

تجهيز الامتحانات لكل الطلاب الذي تقدموا إلكترونيًا على بوابة الأزهر

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه تم تجهيز الامتحانات لكل الطلاب الذي تقدموا إلكترونيًا على بوابة الأزهر، وحصلوا على أرقام الجلوس، وتم اخطارهم بموعد الامتحان والموقع الجغرافى للإدارة من خلال الباركود المدون على استمارة التقدم.



الالتزام بمواعيد الامتحان المقررة بالجدول المعلن



وتهيب الإدارة المركزية للامتحانات بأولياء الأمور بالالتزام بمواعيد الامتحان المقررة بالجدول المعلن، متمنية التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

علن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق القافلة التوعوية المشتركة الثانية إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تنفذ القافلة برنامجها التوعوي على مدار شهرين كاملين.

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تواصل عملها على مدار ثلاثة أيام تأتي في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر



يناقش أعضاء القافلة مجموعة من القضايا والمفاهيم المهمة على رأسها أهمية العمل في حماية الناس، التعاون المثمر لتحقيق الصالح العام للوطن، كما تستعرض القافلة جوانب مهمة في قضية الانتماء ودوره في حماية الأوطان من كل محاولات النيل منه وإغلاق الباب أمام كل مخطط يسعى لعرقلة مسيرة التنمية والإصلاح المجتمعي.



أوضح عياد أن برنامج القافلة يشتمل على عقد مجموعة من الندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين، كما تستهدف القافلة إجراء مناقشات حية مع الفئات الجماهيرية المختلفة والاستماع إليهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة.