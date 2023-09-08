منتخب مصر يبحث عن تأكيد تفوقه الكاسح أمام إثيوبيا (شاهد)

يخوض منتخب مصر مواجهة نارية مساء اليوم أمام نظيره الإثيوبي على ملعب الدفاع الجوي في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتحمل المباراة طابعاً ثأرياً لمنتخب مصر الذي تلقى خسارته الوحيدة في التصفيات الحالية أمام اثيوبيا.

ويسعى الفراعنة لتأكيد علو كعبهم وتفوقهم الكاسح في المواجهات المباشرة مع المنتخب الإثيوبي منذ المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين في 1957.

وإجمالاً لعب منتخب مصر أمام اثيوبيا 14 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 لقاءات وتعادلا في مباراة واحدة بينما فاز المنتخب الإثيوبي في 3 مباريات.

مواجهة أولى تاريخية

جاءت المواجهة الأولى بين منتخب مصر وإثيوبيا في نهائي بطولة كأس أمم افريقيا عام 1957 وإنتهت لصالح المنتخب الوطنبي برباعية نظيفة.

وتكررت المواجهة مرة أخرى في نسخة البطولة عام 1959 وانهاها الفراعنة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

مباريات متكررة

تكررت المباريات بين منتخبي مصر وإثيوبيا في أمم افريقيا، بعدما تواجه المنتخبين في نهائي بطولة أمم افريقيا عام 1962 وانتهت لصالح اثيوبيا بنتيجة 4-2.

وفي نسخة عام 1963 حقق المنتخب الوطني الفوز على اثيوبيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث، ثم تقابل المنتخبين مجدداً في البطولة ذاتها عام 1976 وإنتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

رقم مميز لمحمود الخطيب

ويمتلك محمود الخطيب نجم منتخب مصر السابق ورئيس النادي الأهلي الحالي رقماً مميزاص حيبث يحتل صدارة هدافي مباريات مصر واثيوبيا تاريخياً.

ونجح الخطيب في تسجيل 5 أهداف في الشباك الاثيوبية من بينها ثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن تصفيات مونديال 1978متفوقاً على الديبة صاحب الـ 4 أهداف.

وتضم قائمة هدافي منتخبنا الوطني العديد من الأسماء المميز في مقدمتها محمود الجوهري وبدوي عبد الفتاح وحسن الشاذلي.

قائمة منتخب مصر لمواجهة اثيوبيا

وتضم قائمة المنتخب الوطني لمباراة اثيوبيا كلا من:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل. خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.