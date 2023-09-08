مصطفى محمد ومرموش على رأس تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

إستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على تشكيل المنتخب لمواجهة اثيوبيا في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء في غياب محمد صلاح قائد الفريق ونجم ليفربول الإنجليزي بعدما فضل فيتوريا إراحته.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة اثيوبيا

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني لمنتخب مصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، حمدي فتحي طارق حامد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ، مصطفى محمد، عمر مرموش.

منتخب مصر يختتم إستعداداته لمواجهة اثيوبيا

وكان منتخب مصر بقيادة فيتوريا قد إختتم استعداداته لمواجهة اثيوبيا المقرر لها في تمام السابعة مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي ، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة .

شهد المران تدريبات بدنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، ثم تقسيمة وتسديدات على المرمي .

موعد مباراة مصر واثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام اثيبوبيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي نصر ومكة المكرمة، بينما يكون موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واثيوبيا

تنقل مباراة مصر واثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأ أمم افريقيا حصرياً عبر شبكة قنوات بين سبورتس.