القبض على لص السيارات بمدينة السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحبة الصفحة من حدوث تلفيات بالسيارة خاصتها وسرقة "إستبن - كوريك" من داخل السيارة حال توقفها بمنطقة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، وكذا ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد تعزز الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.