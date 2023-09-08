وكيل الشئون الإسلامية بالسعودية: مؤتمر الأوقاف لقاء فكري للمختصين بالشأن الإسلامي





وصل الدكتور عواد بن سبتي العنزي وكيل الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣.

وكان في استقباله الدكتور/ عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

وخلال استقباله عبر الدكتور/ عواد بن سبتي العنزي عن سعادته بالوصول إلى أرض القاهرة للمشاركة مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، مشيدًا برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكريمة للمؤتمر، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يشكل لقاءً فكريًّا للمختصين بالشأن الإسلامي، والذين أتوا لتتآلف جهودهم لتقديم تصور يخدم الإسلام والمسلمين، خاصة ونحن اليوم في زمن الفضاء الإلكتروني والذي يشكل تحديًا كبيرًا للعاملين في هذا الميدان، والجميع بحاجة إلى أن يدلي بدلوه من خلال محاور المؤتمر المباركة، موجهًا الشكر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا العمل الجبار والذي يعول الجميع على مخرجاته.