الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تتابع وصول وفود الدول المشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

صول وفود الدول المشاركة
صول وفود الدول المشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء ا

تتابع فجر اليوم الجمعة وصول وفود الدول المشاركة في مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.
حيث وصل الشيخ بويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام بألبانيا، وكان في استقباله الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني.


كما وصل الدكتور/ موسى عمر المنسق العام لمجلس الأئمة وكبار المسئولين المسلمين بالكاميرون، وكان في استقباله الدكتور/ سعيد حامد مدير الدعوة مديرية أوقاف القاهرة.
كما وصل السيد الدكتور/ عبد الله حسن الشيعاني عضو اللجنة الإسلامية برابطة الجامعات الإسلامية، وكان في استقباله الدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.
كما وصل الدكتور/ حسن المرزوقي الأمين العام المساعد للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات، وكان في استقباله الشيخ/ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.
كما وصل سماحة السيد/ محمد بن علي بن إسماعيل الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي ومستشار أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وكان في استقباله الدكتور/ جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
كما وصل الدكتور/ عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل، وكان في استقباله الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.
كما وصل السيد/ أحمد حسين هيرولا خبير في قسم الإرشاد نائبًا عن مفتي بلغاريا، وكان في استقباله الدكتور/ محمد سعد مطاوع عضو إدارة التحرير والنشر والمراجع اللغوي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
كما وصل الشيخ/ عمران عبد المجيد إيليخا الرئيس العام لمجمع دار النعيم للعلوم الشرعية، وكان في استقباله الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.
كما وصل السيد الدكتور/ سراج الدين بلال الأسرع عضو الإفتاء ومدير أكاديمية عناية الله العالمية، وكان في استقباله الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.
كما وصل البرفيسور/ الخضر عبد الباقي محمد أستاذ الاتصال الدولي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية وكان في استقباله الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.
كما وصل الشيخ/ توماش ميشكيفيتش رئيس الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا وكان في استقباله الدكتور/ عبد الواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر.
كما وصل الشيخ/ الصادق العثماني مدير الشئون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، 

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