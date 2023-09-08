تتابع وصول وفود الدول المشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

تتابع فجر اليوم الجمعة وصول وفود الدول المشاركة في مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

حيث وصل الشيخ بويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام بألبانيا، وكان في استقباله الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني.



كما وصل الدكتور/ موسى عمر المنسق العام لمجلس الأئمة وكبار المسئولين المسلمين بالكاميرون، وكان في استقباله الدكتور/ سعيد حامد مدير الدعوة مديرية أوقاف القاهرة.

كما وصل السيد الدكتور/ عبد الله حسن الشيعاني عضو اللجنة الإسلامية برابطة الجامعات الإسلامية، وكان في استقباله الدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

كما وصل الدكتور/ حسن المرزوقي الأمين العام المساعد للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات، وكان في استقباله الشيخ/ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.

كما وصل سماحة السيد/ محمد بن علي بن إسماعيل الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي ومستشار أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وكان في استقباله الدكتور/ جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما وصل الدكتور/ عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل، وكان في استقباله الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.

كما وصل السيد/ أحمد حسين هيرولا خبير في قسم الإرشاد نائبًا عن مفتي بلغاريا، وكان في استقباله الدكتور/ محمد سعد مطاوع عضو إدارة التحرير والنشر والمراجع اللغوي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما وصل الشيخ/ عمران عبد المجيد إيليخا الرئيس العام لمجمع دار النعيم للعلوم الشرعية، وكان في استقباله الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.

كما وصل السيد الدكتور/ سراج الدين بلال الأسرع عضو الإفتاء ومدير أكاديمية عناية الله العالمية، وكان في استقباله الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.

كما وصل البرفيسور/ الخضر عبد الباقي محمد أستاذ الاتصال الدولي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية وكان في استقباله الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.

كما وصل الشيخ/ توماش ميشكيفيتش رئيس الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا وكان في استقباله الدكتور/ عبد الواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر.

كما وصل الشيخ/ الصادق العثماني مدير الشئون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل،