فرص عمل جديدة بـ 12 محافظة.. التفاصيل

توفر 32 شركة قطاع خاص بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية، ما يقرب من 5756 فرصة عمل خالية في عدد من التخصصات، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيهًا، وذلك حسبما أعلنت وزارة العمل.

وتتيح الشركات التقدم لتلك الوظائف طوال شهر سبتمبر الجاري، إذ توفر خدمة التأمين الصحي والاجتماعي للمقبولين في العمل.

وظائف جديدة بهذه المحافظات

وتتوفر الوظائف في تلك المحافظات:- القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والأسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

تخصصات الوظائف الجديدة

عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وأخصائي اجتماعي، ومحضر أدوية، وسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.