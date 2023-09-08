صور.. منطقة الشلالات بالقناطر الخيرية تحولت الى مصيف للغلابة

تحولت منطقة الشلالات بمدينة القناطر الخيرية وامتدادها باتجاه محافظة الجيزة الى ما ما يشبه المدن الساحلية .

حيث حول الأهالى المنطقة الى ما يسمى ب (مصيف الغلابة) ينتقلون اليه بإبنائهم كل يوم جمعة في رحلة مصيفية نيلية وكذلك الأيام التي تعلن فيها هيئة الأرصاد الجوية ان هناك موجة شديدة من ارتفاع درجة الحرارة.

والأغرب في المكان انه تم نصب الخيام على امتداد منطقة الشلالات والأمواج العالية المرتبطة بتدفق المياة في تلك المنطقة القريبة من بوابات الرى بمدينة القناطر والتي أنشأت في عهد محمد على باشا .

وانتشر في المكان كل أنواع المظاهر السلبية ومن ابرزها تلويث مياة النيل فهى ببساطة مصدر رئيسي لمياة الشرب والثروة السمكية التي تدمرت بفعل ما يرتكب من أفعال في تلك المناطق وخاصة في ظل القاء مخلفات المصطافين او زوار المنطقة وقضاء حاجاتهم في مياة النيل .

وكذلك اصطحاب الكلاب الشرسة التي تروع المواطنين في تلك المنطقة واستحمام الحيوانات والدواب في مياة النيل والقاء المراكب النيلية لومخلفاتها في النيل .

المنطقة ببساطة تحولت الى كارثة بيئية تستوجب التدخل السريع من قبل مسئولي محافظتى القليوبية والجيزة والقضاء على كافة مظاهر الإهمال التي ترتكب في حق النيل .

العشرات من المواطنين المتوافدين على المكان اكدوا انه يتم تأجير عوامات عباراة عن كاوتش سيارات وتأجير كراسي وشماسي وخيام بأسعار مبالغ فيه وان هناك عددا من الشباب يصطحبون الكلاب والحيوانات يروعونهم بها وذلك على الرغم من ان هدفهم هو قضاء يوم في أحضان النيل .

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