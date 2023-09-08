كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية تكتيكية هجومية جديدة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن بيونج يانج صنعت "غوّاصة نووية تكتيكيّة هجوميّة" في إطار جهودها لتعزيز قوتها البحرية.

وترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأربعاء، مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلا إنها جزء من جهود "الدّفع قدما نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل"، بحسب الوكالة.

وقد سُمّيت الغوّاصة "هيرو كيم كون أوك"، ويُمثّل إطلاقها وفقا للوكالة "فصلا جديدا في تعزيز القوّات البحريّة لجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة"، الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة.

وتحدّث كيم خلال الحفل عن "الخطة الاستراتيجيّة والتكتيكيّة الهادفة إلى التعزيز المستمرّ لعمليّة تحديث القوّات، وتقدُّم التسلّح النووي للبحريّة في المستقبل"، حسب الوكالة.

وشدد كذلك على أنّ "تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبح مهمّة عاجلة"، استنادا إلى المصدر نفسه.

وبحسب وكالة الأنباء، قال الزعيم الكوري الشمالي إن "الغواصة ستؤدي مهمتها القتالية باعتبارها إحدى الوسائل الهجومية الأساسية تحت الماء للقوات البحرية".

وأضاف أن "اللجنة المركزية للحزب قررت تحقيق قفزات أكبر للأمام في صناعة بناء السفن في البلاد من أجل ضمان ذروة جديدة لتعزيز القوة البحرية بشكل كبير".

وأكد أنه "لا يوجد مجال للتراجع في حملة توسيع صناعة بناء السفن البحرية لأنها المهمة ذات الأولوية القصوى التي يجب إنجازها دون فشل".

وقالت وكالة الأنباء إن "حفل إطلاق الغواصة، الذي أقيم قبل الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سيكون محفورا في تاريخ البلاد كحدث تاريخي يستحق ملاحظة خاصة في تاريخ تعزيز القوة البحرية، وتاريخ بناء القوة النووية للدولة في العصر العظيم لكيم جونغ أون، وكمناسبة مهمة أعلنت فيها رسميا بدء التقدم نحو تحقيق الهدف العظيم المتمثل في تحويل البلاد إلى قوة بحرية متقدمة".

يذكر أنه من المقرر أن تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الـ75 لتأسيس البلاد في 9 سبتمبر، وقد نظمت احتفالا بهذا التاريخ.

وفي سياق آخر، تحدث سفير كوريا الشمالية في روسيا، سين هون تشول، حول الصراع النووي بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تشول: “إن بيونج يانج تتبع سياسة الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، وسياسة الرد بالمثل”.

وأضاف السفير: جمهوريتنا تلتزم كما كانت في الماضي وفي المستقبل، بالموقف الثابت المتمثل في الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، والمواجهة الأمامية مقابل المواجهة الأمامية، للسيطرة على المحاولات المتهورة من قبل أمريكا والدول المعادية لتعزيز القوات العسكرية في المنطقة وأعمالها العسكرية العدائية.

وأوضح سفير كوريا الشمالية في روسيا، أن كوريا الشمالية تعتزم المحافظة بقوة على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

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