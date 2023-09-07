كوريا الشمالية تلوح بالنووي بعد التهديد الأمريكي

تحدث سفير كوريا الشمالية في روسيا، سين هون تشول، حول الصراع النووي بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

قال تشول: “إن بيونج يانج تتبع سياسة الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، وسياسة الرد بالمثل”.

أضاف السفير: جمهوريتنا تلتزم كما كانت في الماضي وفي المستقبل، بالموقف الثابت المتمثل في الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، والمواجهة الأمامية مقابل المواجهة الأمامية، للسيطرة على المحاولات المتهورة من قبل أمريكا والدول المعادية لتعزيز القوات العسكرية في المنطقة وأعمالها العسكرية العدائية.

أوضح سفير كوريا الشمالية في روسيا، أن كوريا الشمالية تعتزم المحافظة بقوة على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: “إن كوريا الشمالية ستدفع ثمن تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا”.

أكمل سوليفان، أن لجوء روسيا إلى كوريا الشمالية للحصول على أسلحة دليل على فعالية العقوبات وتراجع صناعة الأسلحة الروسية.

أضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: “تقديراتنا الحالية أن روسيا وكوريا الشمالية تقدمتا كثيرًا في محادثات صفقة الأسلحة”.