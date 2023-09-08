ضبط 300 كجم دواجن وكبدة ومفروم غير صالحة بمنوف

كشف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بشن حملة تفتيشية مكبرة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة بنطاق المدينة ، وأسفرت عن ضبط 300 كجم دواجن وكبدة ومفروم غير صالحة للاستهلاك الادمى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ،



وعلى صعيد آخر ، وفى ضوء المتابعة الدورية لأعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها ، أشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم الإنتهاء من تحصين 366 ألف و 920 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة تنفيذ 98% منذ بدء العمل بالحملة وحتى الآن ، مؤكداً على أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، وتنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.