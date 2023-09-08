موعد مباراة مصر واثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا .. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد الدفاع الجوي لمتابعة المواجهة القوية التي يخوضها منتخب مصر الأول أمام نظيره الإثيوبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا.

ورغم حسم الفراعنة لبطاقة العبور إلى “الكان” إلا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا يسعى لمواصلة العروض والنتائج الطيبة منذ توليه المهمة.

كما يمثل اللقاء أهمية كبيرة من أجل تحسين مركز منتخب مصر في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات، اضافة للطابع الثأري حيث يسعي المنتخب لتعويض خسارته أمام اثيوبيا في بداية التصفيات.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة في غياب محمد صلاح قائد الفريق ونجم ليفربول الإنجليزي بعدما فضل فيتوريا إراحته.

موعد مباراة مصر واثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام اثيبوبيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي نصر ومكة المكرمة، بينما يكون موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واثيوبيا

تنقل مباراة مصر واثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأ أمم افريقيا حصرياً عبر شبكة قنوات بين سبورتس.

قائمة منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل. خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.