" نجلاء فتحى " أجدع دليفرى في مصر.. رحلة كفاح على دراجة نارية

قصة كفاح يومية تخوضها فتاة من مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل تجوب خلالها شوارع الخانكة وقراها على متن دراجتها النارية لتوصيل الطلبات للمنازل.

تقول نجلاء فتحى ابنه مدينة الخانكة انها تعمل في مجال الدليفرى كأول فتاة تعمل في مجال نقل وتوصيل الطلبات بمحافظة القليوبية وانهم يلقبونها بلقب ( أجدع دليفرى في مصر ).

مضيفة ان شريكتها في معظم الأحيان هي ابنتها الصغيرة لصعوبة تركها في المنزل وخاصة في ظل انهما يحييان سويا بعد انفصالهما عن زوجها وانها تتمنى ان ترى ابنتها طبيبة تعالج امراض وهموم البسطاء.

وعقبت نجلاء بقولها انها تتعرض للتنمر والمضايقات من الشباب والسب بعبارات كانت تضايقها من قبل ولكنها الأن تغلق اذانها في وجه تلك الكلمات وتستمتع بعملها الذى تحبه ويعد مصدر دخل رئيسي لها .

وأضافت انها تخرجت من كلية التجارة وان صعوبات الحياة وارتفاع قيمة الإيجار الشهرى بالإضافة الى تكاليف تعليم ابنتها وتكاليف المعيشة اجبرتها على كسر اى قواعد وخرجت للعمل لتتحدى ظروفها ومن اجل توفير مصاريف حياتها وابنتها بالحلال حيث اننى قمت بعمل ابلكيشين للتواصل مع الزبائن والتواصل معهم وارسال الطلبات لهم بأقل قيمة توصيل في مصر وهى 10 جنيها .

مستطردة بقولها : العمل ليس عيبا ولكن العيب هوالإستسلام للظروف والمرأة المصرية قوية وقادرة على تحدى الصعاب ومشاكل الحياة وهمومها .

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