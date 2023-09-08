157 صفقة بعد غلق الميركاتو الأعظم في تاريخ الدوري السعودي

انتهى بالفعل موسم الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي والأعظم في تاريخ المسابقة، ومن بين الأقوى في العالم بإجراء عدد كبير للغاية من الانتقالات في الفترة المنتهية بنهاية أمس الخميس 7 سبتمبر 2023 الجاري، والتي شهدت إجراء عدد من الاندية لـ 15 صفقة صفقة.

شهد اليوم الاخير من الميركاتو الصيفي 25 صفقة في أخر أيام الميركاتو في المملكة العربية السعودية، وكان نادي الاهلي صاحب أكبر عدد من الصفقات بـ 15 لاعب جديد في صفوف الفريق، في منافسة قوية مع أندية الحزم والاخدود بـ 13 صفقة ونادي الخليج بـ 12 صفقة.

انتهى موسم الانتقالات في المملكة العربية السعودية مع نهاية يوم الخميس بـ 157 صفقة بشكل رسمي، بالرغم أن الاندية حتى الآن تعلن عن الصفقات الجديده بعد بداية اليوم الجديد وفي الدقائق الأولى من يوم الجمعة "الاول بعد غلق الميركاتو".

157 صفقة في الدوري السعودي خلال انتقالات صيف 2023

صفقات نادي الاتحاد هي كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا وفابينيو ولويس فيليبي وسلطان الفرحان وصالح العمري وعبدالله المعيوف وحسن قادش وفيصل الغامدي.

صفقات نادي الهلال هي نيمار وروبن نيفيز وخاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وياسين بونو وأليكساندر ميتروفيتش وحسان تمبكتي ومحمد الربيعي.

صفقات نادي النصر هي مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني وأوتافيو وإيميريك لابورت وراغد النجار.

صفقات نادي الأهلي هي إدوارد ميندي وسميحان النابت وعبد الله عطيف وفهد الرشيدي وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وسانت ماكسيمان وفرانك كيسيه وروجر إيبانيز وميريح ديميرال وجابري فيجا وفراس البريكان وسعد بالعبيد وعبدالله العمار و بسام الحريجي.

صفقات نادي الشباب هي جوستافو كويلار وحبيب ديالو ويانيك كاراسكو ورومان سايس.

صفقات نادي الاتفاق هي جوردان هيندرسون وموسى ديمبيلي وجاك هيندري وفينالدوم وجاراي وراضي العتيبي وأمين بخاري.

صفقات نادي التعاون هي وليد الأحمد وفلافيو وأحمد صالح باحسين وماتيوس كاسترو وأندريه جيروتو وإسماعيل دياز وعبدالفتاح آدم وصالح الوحيمي وإياد مدني.

صفقات نادي الفتح هي جايسون ديناير ولوكاس زيلارايان ودجانيني تفاريس مختار علي وعبدالله المقرن.

صفقت نادي الطائي هي روبرت باور ومحمد مرزوق وعبد الرحمن الحارثي وفيرجيل ميسيدان وبرنارد مينساه وراكان الشملان وإبراهيم النخلي وطارق عبد الله وأندري كورديا وماركو دوقانتيتش.

صفقات نادي الخليج هي محمد شريف وعبد الإله هوساوي وبيدرو ريبوشو وحمد العبدان وإيفو رودريجيز وبندر المطيري وعبد الله السالم وسعيد آل حمسل وليساندرو لوبيز وخالد السميري وفواز الطريس وإبراهيم سيهيتش.

صفقات نادي ضمك هي طارق حامد وعبد العزيز البيشي وحسن أبو شرارة وسلطان فقيهي وفهد الجهني ونور الرشيدي وأسان سيساي وجورج - كيفين نكودو ونيكولاي ستانسيو.

صفقات نادي أبها هي جريجورز كريشوياك وزياد الصحفي ومحمد ناجي وصالح القميزي وفابيان نوجيرا وكارل توكو إيكامبي وعبدالإله الشمري.

صفقات نادي الوحدة هي أوديون إيجالو وجواد اليامق وسعيد المولد الهولندي فييتو.

صفقات نادي الفيحاء هي جيسلان كونا وأحمد الكسار ونواف الحارثي وجوجكو سيمروت وسكالا وهنري أونيكورو وعبدالحميد صابيري ويوسف حقوي وراكان الكعبي.

صفقات نادي الرائد هي أمير سعيود وبندر وحيشي وناصر الهدهود وحمد الجيزاني ومامادو لوم وأندريه موريرا وماتياس نورمان.

صفقات نادي الحزم هي أيمن دحمان وطلال عبسي ومحمد آل ثاني وماجد الغامدي ونواف الحبشي وسلطان تنكر وخليل العبسي وفايز سليماني وتوزي ويزيد البكر ومحمد باداموسي وماجد قشيش ومحمد أبو سبعان.

صفقات نادي الأخدود هي أحمد مصطفي ولياندر تاوامبا وباولو فيتور وعوض فرج وحسين شيعان ومصلح الشيخ وسيباستيان بيدروزا وحمد المنصور وأندري بوركا وأليكس كويادو وفلورين تاناسي وسعد الربيعي وغودوين.

صفقات نادي الرياض هي مارتن كامبانيا ونوليدج موسونا وحسين النويقي وعبد الهادي الحراجين ودينو أرسلاناجيتش وخوانمي.