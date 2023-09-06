4 مليارات علبة سجائر تباع في مصر سنويا (فيديو)

أكد الدكتور وائل صفوت رئيس الإتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين أن عالميا أصبحت مصر من الدول التي تزيد بها معدل انتشار التدخين بشكل كبير، خاصة بالنسبة للشباب والفئات العمرية الصغيرة، خاصة بعد ظهور فئات عمرية جديدة وانتشار السجاير المهربة.

وأضاف صفوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، مساء اليوم الأربعاء، أن التبغ المهرب احتل 30 % بالأكشاك المباع فيها وخاصة مع ارتفاع السعر وندرة السجائر في الفترة السابقة.

وتابع رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين: أن 70 مليار سيجارة هذا هو الرقم الرسمي لكمية السجائر المستهلكة في مصر، كما أن استخدام السجائر الإلكترونية غير مذكور ولا يتم معرفة الكميات المباعة، كما أن الشركة الشرقية للدخان هي المعلنة عن الأرقام الرسمية لاستهلاك السجائر.

بيع ٤ مليارات علبة سجائر سنويا

وذكر وائل صفوت عدد الأشخاص المستخدمين للسجائر الإلكترونية، بأنهم حوالي 20 مليون مدخن منهم 6 ملايين يدخنوا التبغ المهرب الذي لم يحمل علامات وصور تحذيرية وذلك لرخص سعره، مضيفا أنه يتم بيع 4 مليارات علبة سجائر سنويا وهذه نسبة معتدلة.