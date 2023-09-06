تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) بتخزين كميات كبيرة من السجائر المستوردة والمهربة جمركياً داخل مخزن "غير مرخص"، بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

الامن يضبط أكثر من 30 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بالإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل المخزن وبحوزته (30930 عبوة سجائر "أجنبية الصنع ومهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات" - بندقية آلية - خزينة).. وبمواجهته اعترف بحيازته للسجائر بقصد الاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة والتصدى لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى.

كما أجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشور، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سيدتين، بتهمة النصب على المواطنين للأول من أكتوبر، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع.

وترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، وبمناقشتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص في النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات.