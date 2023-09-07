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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير ماسك الخميرة| يعالج التصبغات ويحسّن الكولاجين

ماسك الخميرة
ماسك الخميرة

تبتكر المرأة ماسكات مختلفة للوجه، للحصول على بشرة ناعمة ومشدودة خالية من التصبغات، ولذلك نقدم لك طريقة صنع ماسك الخميرة، فهو يعد من أقوى الماسكات التي تغير من ملامحك مجرد وضعها على بشرتك.

 

ماسك الخميرة

طريقة تحضير قناع الخميرة للوجه

المكونات

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة حليب دافئ.

ملعقة كبيرة عسل.

 

طريقة تطبيق القناع

ذوبي الخميرة مع الحليب الدافئ ثم تخلط مع العسل. 

ضعي القناع واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل. 

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

 

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فوائد الخميرة على البشرة

الخميرة لعلاج تصبغات البشرة

تقل قدرة الخلايا على إنتاج الكولاجين كلما تقدم بنا العمر، لذلك تظهر التصبغات والبقع الداكنة غير المرغوبة.

 

هنا يأتي دور الخميرة للبشرة لإنقاذها من تلك التصبغات، فالخميرة تُحفز الخلايا على إنتاج الكولاجين مرة أخرى.

 

يحسن الكولاجين بدوره من لون البشرة ويحسن كذلك من مظهر التجاعيد.

 

الخميرة وصحة البشرة

تتأثر صحة البشرة بوجود الأنيميا، فكلما قلت نسبة الحديد في الدم كلما تأثر مظهر البشرة سلبا.

 

تحتوي الخميرة على الكثير من فيتامين B وحمض الفوليك والحديد، المعروفين بدورهم الهام في علاج الأنيميا، ومن ثَم زيادة إشراقة الوجه.

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