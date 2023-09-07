اصنعيه في منزلك| فوائد ماسك الفحم المذهلة للبشرة

ماسك الفحم من أشهر الماسكات فعاليه للبشرة، فهو يتميز بلونة الأسود الداكن ويُطبق على البشرة من مرة لمرتين في الأسبوع، للحصول على نتيجة مذهلة وبشرة ناعمة كالأطفال، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير ماسك الفحم في المنزل.

ماسك الفحم

طريقة تحضير ماسك الفحم

المكونات:

ملعقة صغيرة من الماء.

ملعقة صغيرة من الطين.

ملعقة صغيرة من الفحم النشط.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

قطرة من أحد الزيوت الأساسية حسب الرغبة.

طريقة تطبيق ماسك الفحم:

قم بدمج الماء مع الزيت في وعاء.

أضف الطين للماء والزيت ودعهم لبضع دقائق سوية.

أضف الفحم النشط والعسل للوعاء لتكوين الماسك، واتركيه على الوجه ١٠ دقائق ثم يفرك بطريقة دائرية ويشطف بالماء الدافئ.

فوائد ماسك الفحم على البشرة

يزيل الشوائب من الجلد

نظرا لقدرة الفحم على امتصاص البكتيريا والسموم في الجسم، فقد اعتقد بعض خبراء الجلد أن قناع الوجه بالفحم يمكن أن يساعد في استخلاص الشوائب من الجلد، ومن خلال إزالة الأوساخ والبكتيريا الموجودة في الجلد فإن استخدام ماسك الفحم يمكن أن يساعد في الحصول على بشرة أكثر صحة ونضارة.

يحسن حب الشباب

يحدث حب الشباب نتيجة لتراكم خلايا الجلد الميتة والزيوت والبكتيريا التي يتم حبسها داخل المسام الموجودة في جلدك، ويمكن أن تسبب البكتيريا المسببة لحب الشباب البثور والآفات الالتهابية الأخرى، مما يؤدي إلى تهيج واحمرار وتورم الجلد.

ومن فوائده في مثل هذه الحالات أن خصائصه المضادة للبكتيريا قد تساعد في التخلص من البكتيريا الموجودة في المسام، وهذا ما قد يساعد في الحد من حب الشباب وتحسين البشرة.

يعالج لدغات الحشرات

لدغات الحشرات واللسعات يمكن أن تسبب الحكة والتورم في الجلد، وتكمن أهمية استخدامه هنا في أنه يساهم في إزالة اللدغة عن طريق تحييد السموم الموجودة في سم الحشرات.