بديلة البوتوكس.. فوائد مذهلة للخميرة على بشرتك

تستخدم أغلب السيدات الخميرة في وصفاتها المنزلية للحصول على بشرة صحية وممتلئة، وفيما يلي نقدم لك فوائد مذهله للخميرة لن تعرفها الكثيرات لأنواع البشرة المختلفة.

فوائد الخميرة لأنواع البشرة المختلفة

فوائدها للبشرة الجافة: ثبتت قدرة الخميرة في الحفاظ على مستويات رطوبة البشرة الجافة بشكل عام.

فوائدها للبشرة الباهتة: يُساعد استخدام الخميرة بتفتيح البشرة الباهتة بسبب محتواها العالي من فيتامين ب والحديد.

فوائدها للبشرة الحساسة: يُقلل استخدام المنتجات المحتوية على الخميرة من ردود الفعل التحسسية.

فوائد أخرى للخميرة على الوجه

تمتلك الخميرة عدة فوائد أخرى للبشرة بالإضافة لكل ما سبق، مثل:

علاج التهابات البشرة الناتجة عن الشمس.

من فوائد الخميرة للوجه تسمين الوجه لمن يعانون النحافة الشديدة .

علاج الرؤوس السوداء والبيضاء.

بالإضافة لفوائد الخميرة للوجه الدهني وحب الشباب.

كما تدخل الخميرة في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل مثل:

البشرة الحساسة: تقل نسبة التحسس منها لأنها منتج طبيعي.

منتجات البشرة الجافة: تساعد على زيادة ترطيب البشرة، وحبس الماء بداخلها، كما تعطيها شكل ممتليء مثل البوتوكس.

البشرة المختلطة: مصدر غني بفيتامين B والحديد، لذلك لها دور في تفتيح البشرة والوجه والأماكن الداكنة.

تنظيف البشرة وتفتيح لونها وترطيبها

لاحتواء الحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، ويحفز نمو خلايا جديد، والعسل مرطب طبيعي يحافظ على رطوبة بشرتك، مما يجعلها ناعمة.

معالجة حب الشباب

يرتبط حب الشباب بنقص فيتامين د، الموجود في الحليب، أيضًا قد يساعد على تهدئة ألم الحبوب.