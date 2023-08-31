فوائد جل الصبار على البشرة.. أبرزها علاج حب الشباب

جل الصبار هو مرطب طبيعي يستخدم عادة كمكون في منتجات العناية بالبشرة المختلفة، من محاربة حب الشباب إلى تلطيف التهاب الجلد.

جل الصبار

فوائد جل الصبار على البشرة

يساعد في محاربة حب الشباب

يحتوي الجل على أكثر من مجرد خصائص مضادة للبكتيريا ويحتوي على حمض الساليسيليك، وهو مقشر يساعد على فتح المسام ويعمل كمضاد للالتهابات على الغدد الدهنية المسببة لحب الشباب.

يساعد في علاج القرح الجلدية

استخدم كريمات الصبار لتسكين القرح المؤلمة، ونظرًا لخصائصه المضادة للفيروسات، فإن الهلام سيساعد الآفات على الشفاء بشكل أسرع.

يهدئ الصدفية

استخدم كريم الصبار عدة مرات في اليوم لتخفيف الاحمرار والتقشر والحكة والالتهاب الناجم عن الصدفية الخفيفة إلى المعتدلة.

يخفف التهيج

يساعد جل الصبار على تخفيف احمرار الجلد، ووفقًا للدكتورة جينيفر جوردون ، طبيبة الأمراض الجلدية الأمريكية ، يحتوي الجل على مركبات مفيدة تثبط الالتهاب ويحتوي الصبار أيضًا على مسكن طبيعي للآلام يسمى carboxypeptidase.

يسرع من عملية الشفاء

يحتوي الصبار على عوامل طبيعية مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات.