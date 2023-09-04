بايدن يرد بقوة على الانتقادات المُوجهة إليه بسبب تقدمه في العُمر

أكد الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، أنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وأنه بالرغم من الانتقاد المُوجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المُقبلة رغم كبر سنه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال اليوم الإثنين: "سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلًا لإدارة البلاد، أنظروا، هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".

غمار عالم السياسة:

واختتم بايدن قائلًا: "خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدًا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم".

ويسعى بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا إلى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات عام 2024.

وأعلنت عضوة الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، عن تصويت مرتقب على الشروع بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدت أنه "سيتم التصويت على فتح هذا التحقيق لعزله".

وكتبت غرين في حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الوقت قد حان كي يقدّم بايدن جميع الاتصالات التي أجراها باسمه أو بأسماء مستعارة، فضلًا عن كافة البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزائرين وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ديلاوير".

تُجدر الإشارة إلى أن شبكة "سي إن إن" كانت قد ذكرت في نهاية أغسطس أن مكارثي وعددًا من كبار ممثلي الحزب الجمهوري بدأوا في تشكيل استراتيجية لبدء تحقيقات تندرج في إطار إجراءات عزل بايدن.

وفي 28 أغسطس، أفيد بأن بعض الجمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل بايدن في شهر سبتمبر، وقال عضو الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية رالف نورمان "لدينا أدلة كافية لعزله".

كما تُجدر الإشارة إلى أن هذا ليس هو التحرك الأول من قبل الجمهوريين باتجاه إطلاق عملية مساءلة بايدن، حيث دعا رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي إلى تلك الإجراءات على خلفية الشبهات حول مشاركة بايدن في أعمال نجله هانتر بايدن، الأمر الذي نفاه الرئيس الأمريكي.