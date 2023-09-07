جمال سليمان يقدم ماستر كلاس للتمثيل بالاسكندرية السينمائي

أكدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اقامة ماستر كلاس للتمثيل يقدمها الفنان السوري جمال سليمان بالدورة الـ39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأكد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، أن الاتفاق على الماستر كلاس جاء أثناء لقاء جمعه بالفنان جمال سليمان بمنزل، إذ عرض عليه المشاركة في المهرجان بتقديم ماستر كلاس عن أدوات الممثل وهي الفكرة التي حظيت بموافقة الفنان الكبير ولاقت ترحيبًا كبيرًا ووعدا بالمشاركة في فعاليات الدورة المُقبلة للمهرجان.

وكانت أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية، عن إنضمام الفنان القدير جمال سليمان إلى لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وذلك في دورته الأولى التي تقام بمدينة شرم الشيخ.

وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان، أن جمال سليمان إضافة مهمة بما يملكه من رصيد وتاريخ وخبرات كبيرة، جعلته واحدا من نجوم التمثيل في العالم العربي.

جمال سليمان

وترأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وتضم اللجنة أسماء بقيمة الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، مدير التصوير د.سامح سليم، د. محسن التوني عميد معهد السينما، الشيخة اليازية آل نهيان المنتجة وسفيرة الثقافة العربية والسينارست عبد الرحيم كمال .

جمال سليمان

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان السينما العربية قريبًا، حيث يجري التحضير لها حاليًا على قدم وساق، وذلك حتي تخرج للجمهور فى أحسن صورة.

مهرجان السينما العربية يشكر لبني عبد العزيز

من جانبها حرصت إدارة مهرجان السينما العربية على توجيه الشكر لفريق العمل، الذي استفاد كثيرا من أفكار وملاحظات وخبرات الفنانة الكبيرة لبني عبد العزيز وذلك بعد اعتذارها عن الرئاسة الشرفية للمهرجان، ووضع العديد منها موضع التنفيذ ، لكن بعضها كان يصعب تنفيذه حتى لا يؤثر على استقلالية المهرجان ورؤيته المنفتحة على كل التجارب والتيارات في السينما العربية.

لبني عبد العزيز تعتذر عن الرئاسة الشرفية

واعتذرت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز عن الرئاسة الشرفية للدورة الأولى من مهرجان السينما العربية، المزمع إقامته في شرم الشيخ خلال العام الجاري، برئاسة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.



















وقالت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، في بيان لها، إن اختلافا في الرؤية بينها وبين إدارة مهرجان السينما العربية حال دون استمرارها في منصبها متمنية لفريق عمل المهرجان التوفيق في مهمتهم من أجل إقامة دورة موفقة.

تغيير موعد الدورة الأولي للمهرجان

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى للمهرجان في 29 أبريل الماضي، إلا أن إدارة المهرجان أعلنت تأجيلها نظرا لحاجتهم إلى مزيد من الوقت للتحضير.

ومن ناحية أخرى اتفق مهرجان السينما العربية مع الباحث أحمد جمال صاحب أكبر متحف شخصي لتاريخ وسيرة ومقتنيات الفنان الكبير عادل إمام على أن يقيم عرضا لمتحفه على هامش الاحتفالية التي ينظمها المهرجان للاحتفاء بتاريخ النجم الكبير بمناسبة مرور 60 عاما على بداية مسيرته الفنية ، وهي الاحتفالية التي ستجمع أكبر حشد من النجوم والنجمات الذين شاركوا في رحلة الزعيم السينمائية بالاضافة إلى فيلم وثائقي وكتاب خاص ومعرض فني.































يذكر أن مهرجان السينما العربية تنظمه مؤسسة «إبداع» للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائى «سمير فرج» ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين، والسيناريست عبدالرحيم كمال، والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمى ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والمخرج سامى محمد على.