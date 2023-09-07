الغابون والإقليم يتفقان على صياغة "خارطة طريق" للعودة إلى الديمقراطية

اتفق وسيط إفريقيا الوسطى في الغابون والحاكم العسكري الجديد، للبلاد على وضع "خارطة طريق" لاستعادة الحكم الديمقراطي بعد انقلاب الأسبوع الماضي، حسبما قال مسئول في النظام.

أدى الجنرال بريس أوليجوي نجويما، اليمين الدستورية يوم الإثنين كرئيس مؤقت بعد أن قاد انقلابًا في 30 أغسطس أنهى نصف قرن من حكم عائلة بونجو.

تنضم الدول الغنية بالنفط إلى مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر بين الدول الإفريقية التي شهدت انقلابات في السنوات الـ3 الماضية وهو اتجاه دق أجراس الإنذار في القارة وخارجها.

أرسلت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS) يوم الثلاثاء مبعوثها، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، إلى ليبرفيل لإجراء محادثات مع أوليغي.

"عينتني الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا كميسر... لصياغة خارطة طريق تمكن من العودة السريعة إلى النظام الدستوري، بموافقة الرئيس المؤقت"، قال تواديرا في تصريحات مقتضبة على التلفزيون الغابوني في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

أكد مسئول كبير في حاشية أوليغي أن الزوجين اتفقا فقط في هذه المرحلة على وضع المخطط.

ولم يذكر تواديرا ولا المسئول تفاصيل عن الخطة أو جدولًا زمنيًّا.

حظي انقلاب 30 أغسطس آب بدعم الجيش والشرطة والكثير من المعارضة السياسية وبعض داخل حزب الرئيس المخلوع علي بونجو أونديمبا.

احتجزه جنود بعد لحظات من إعلان فوزه في انتخابات رئاسية شوهتها مزاعم بالتزوير.

حظي الانقلاب أيضًا بدعم كثير من المدنيين الغابونيين الذين سئموا من قبضة أسرة بونجو الملوثة بالفساد على البلد الصغير الذي جعلته ثروته النفطية واحدًا من أغنى الدول في إفريقيا لكن ثلث سكانه يعيشون في فقر.

كان بونغو رئيسًا لمدة 14 عامًا، خلف والده عمر، الذي حكم البلاد لمدة 41 عامًا، واكتسب سمعة بالكليبتوقراطية وحكم القبضة الحديدية.

وعد أوليغي يوم الإثنين بإجراء "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية" لاستعادة الحكم المدني لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًّا.

وفي وقت لاحق، علقت لجنة مكافحة الإرهاب التي تضم 11 دولة الغابون وأمرت بالنقل الفوري لمقرها الرئيسي من الغابون إلى غينيا الاستوائية، وفقًا لنائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغويما أوبيانغ مانغ.