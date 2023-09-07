روسيا: "ماسك قد يكون آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، “دميتري مدفيديف”، إنه في حال كان إيلون ماسك قد قيد عمل "ستارلينك" للقوات الأوكرانية في منطقة القرم فإن هذا يجعله آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

كتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يكتب وولتر أيزيكسون، الكاتب والصحفي، في سيرة حياة إيلون ماسك الذاتية أن رجل الأعمال أوقف تشغيل "ستارلينك" العام الماضي لمنع هجوم أوكراني على البحرية الروسية المتمركزة في شبه جزيرة القرم".

ماسك:

وأضاف: "إذا كان ما أورده إيزاكسون في كتابه صحيحًا، فيبدو أن ماسك هو آخر عاقل في أمريكا الشمالية".

أشار إيزاكسون إلى أن "ماسك" كان قلقًا من احتمال حدوث "انتقام نووي".

تابع أن ماسك أمر مهندسيه سرًّا بإيقاف الوصول لخدمات "ستارلينك" قرب ساحل شبه جزيرة القرم العام الماضي لإحباط هجوم أوكراني متسلل على الأسطول البحري الروسي، وعندما اقتربت المسيرات البحرية الأوكرانية المفخخة من الأسطول الروسي، "فقدت الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ دون أن تسبب أي أضرار".