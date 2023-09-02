إيلون ماسك يُحذّر من خطورة الرئيس الأمريكي علي الديمقراطية

أكد الملياردير الأمريكي، "إيلون ماسك"، أن ما حذر منه الكاتب مايكل شيلينبرجر من أن الرئيس جو بايدن سيُدمر الشرعية في البلاد، قد حدث، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وكتب شيلينبرجر على موقع "X" في وقت سابق أن أسس النظام القانوني الأمريكي في العدالة والقانون تتعرض لـ"تهديد خطير".

وأضاف أن وزارة العدل الأمريكية "تمنع بشكل محاكمة نجل الرئيس"، وفي الوقت نفسه "تسعى إلى احتجاز خصمه السياسي" الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتهم شيلينبرجر الرئيس بايدن "بتدمبر شرعية النظام الديمقراطي الأمريكي".

الشعب الأمريكي

وفي يوليو الماضي اتهم رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر الرئيس بايدن بالكذب على الشعب الأمريكي بصفته نائبا للرئيس (2009-2017) لإخفاء تورط عائلته وابنه هانتر، في فساد الأوليغارشية الأوكرانية.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه غير قلق بشأن قدرة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أداء وظيفته، بعد يوم واحد من تجمد الأخير خلال حدث عام في كنتاكي.

وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع ماكونيل عبر الهاتف، معتبرا أن مشكلات ماكونيل لم تكن غير عادية بالنظر إلى إصابته بارتجاج في الدماغ في وقت سابق من هذا العام.

وردًا على سؤال عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن قدرة ماكونيل على القيام بعمله، قال بايدن: "لا، لا أشعر بذلك".

وعمل بايدن، الذي سيبلغ من العمر 81 عاما في نوفمبر، مع ماكونيل، البالغ من العمر 81 عامًا، لعقود من الزمن، يعود تاريخها إلى الفترة التي قضياها معا في مجلس الشيوخ.