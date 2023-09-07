إيلون ماسك: مركبة Starship تستعد للإنطلاق في رحلة اختبارية جديدة

أعلنت شركة "سبيس إكس" أنها تستعد لإطلاق مركبة Starship في رحلة اختبارية جديدة، وفق روسيا اليوم.

وحول الموضوع قال مؤسس الشركة، إيلون ماسك في منشور له على الإنترنت: "مركبة Starship جاهزة للإطلاق في رحلة مدارية جديدة، نحن في انتظار الموافقات المطلوبة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية".

ومن جهتها نشرت شركة"سبيس إكس" صورا لمركبة Starship منصوبة على منصة الإطلاق في قاعدة بوكا تشيكا الفضائية في تكساس، وأشارت أن الاستعدادات جارية لعملية إطلاق المركبة في رحلة مدارية أخرى.

وكانت"سبيس إكس" قد نفذت محاولة لإطلاق نموذج لمركبة Starship في أول رحلة مدارية في 20 أبريل الماضي، لكن المحاولة باءت بالفشل، فبعد أن وصلت المركبة لارتفاع 38 كلم بدأت بالدوران بشكل غير منتظم وانفجرت بعد دقيقة ونصف من حدوث ذلك.

أعلنت "سبيس إكس" عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للمركبة عام 2018، ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من المركبات الصاروخية في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ والقمر.



