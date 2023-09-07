مقرر لجنة الشباب: سعداء بمشاركة كل جامعات مصر بجلسات الحوار الوطني

رحب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بمشاركة كل جامعات مصر من الإسكندرية إلى أسوان في جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن كل الجامعات قد شاركت في الحوار الوطني، بالإضافة إلى تواجد ممثلين عن الأحزاب السياسية.

الحوار الوطني

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أننا نريد دعم اتحادات الطلبة، لتمكين الشباب داخل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترات الماضية شاهدنا تحديات تواجه الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية.

ووجه فتحي، الشكر لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: «على مدار الفترة اللي فاتت أتاحوا دخول المدارس والجامعات حتى نسمع للمشكلات ونقوم بتوصيلها للحوار الوطني للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وتنفيذها على الفور من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأشار إلى وجود مشكلة كبيرة خاصة بالأنشطة الطلابية، فيما يتعلق بالتراخيص، حيث إن بعض الجامعات تقوم بتطبيقها وجامعات أخرى لا تعطي تراخيص للشباب.

https://www.youtube.com/watch?v=QsGm3pdxRQ0