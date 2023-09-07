شهود عيان يكشفون تفاصيل مرعبة عن واقعة انهيار عقار الحدائق

استمراراً لكوارث إنهيار العقارات ..شهدت منطقة حدائق القبة،فجر أمس الاربعاء، مأساة انهيار عقار سكني فوق رؤوس قاطنيه ،ما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة 6آخرين، انتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية لمكان الواقعة ، والدفع بقوات الحماية المدنية ورجال الدفاع المدني ، تم انتشال الضحايا من أسفل الأنقاض ونقل المصابين للمستشفيات ، ورفع ركام المنزل المنهار ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مأساة انهيار عقار حدائق القبة انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الواقعة،وأجرت معاينتها، وأمرت بإخلاء العقارات المجاورة لتأثرها بالمنزل المنهار ،وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير مفصل عن الواقعة لبيان أسبابها وفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ، كما صرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، واستعلمت عن حالة المصابين لسماع أقوالهم ،وأستمعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان ، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة ، وكشفت التحريات الأولية عن كارثة،والتي توصلت إلى أن العقار المنهار صادر له عدة قرارات تنكيس منذ فترة طويلة، ولم يتم تنفيذها.

تلقت النجدة بلاغًا بانهيار عقار سكني كائن ب3شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة ، مكون من 5طوابق ،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وبناء على توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وانتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة، والدفع بالمعدات الحديثة والأوناش إلى موقع انهيار العقار لرفع الانقاض وانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين بين الركام، وفرض كردون أمني في موقع الحادث حرصًا على سلامة المواطنين،،والدفع بسيارات الأسعاف ونقل المصابين للمستشفيات.

انتقلت "الوفد" لمسرح انهيار العقار ، ورصدت حالة الحزن والحسرة والفزع، التي أنتابت الأهالي والجيران،حيث ضجت أصوات سرينة سيارات الإسعاف ودوى المعدات والاوناش لرفع ما تبقى من المنزل المنهار ، والذي تحول إلى أكوام من الركام والأنقاض التي اختلطت بدماء الضحايا وتحطمت أحلامهم وأعراضهم المنزلية بين الركام .

"الوفد" التقت بأحد شهود العيان ،الذي قال ، إن المنزل إنهار الساعة الخامسة فجرا ،حيث استيقظ أهالي المنطقة على صوت دوي قوي يشبه الزلزال ،وهرعوا مسرعين لمكان الواقعة ، ليجدوا أمامهم كارثة سقوط منزل،حيث غطت الأتربة الناجمة عن الإنهيار سماء المنطقة ، وحاول الأهالي إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وتم استخراج جثث 3ضحايا من أسرة واحدة وهم ( الزوج -ونجبه طبيب- وزوجته) ،وتم نقل الجثامين في مشهد مؤثر إلي المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وتابع : صحينا على كارثة بيت من ٥ أدور وقع وتسبب في حدوث انهيار جزئي في العقارات المجاورة ،أدي لسقوط بلكونتين من العقار المواجه ،وسقو 6مصابين بإصابات بالغة الخطورة تم نقلهم إلي المستشفي للعلاج، وتدمير وتحطم 4سيارات مركونة أسفل العقار المنهار .

شقى عمر راح ..هكذا ظل يصرخ أحد المتضررين ويدعى الأسطى إيمن،والذي أكد أنه تلقى نباء انهيار العقار باتصال تليفوني الساعة السابعة صباحا ، من احد أهالي المنطقة،وهرع مسرعا إلي المكان ،حيث أنه يمتلك ورشة أسفل العقار المنهار وظل يصرخ :شقى عمرى راح ورشتى أدمرت ".

وأشار ايمن إلى أن صاحب العقار كان يقوم بأعمال تنكيس للمنزل وتوسبعات بداخله ،قد تكون إثرت على سلامة المبني .

ووصفت سيدة تدعى أم محمود مشهد انهيار العقار بالكارثة المفزعة،موضحة أن العقار انهار على المنزل المواجه لوقوع مصابين، ودخلت على الفور وحملت طفلة ضمن المصابين وهي غارقة في دمائها .

وكانت سكان منطقة حدائق القبة قد استيقظوا،في صباح أمس الأربعاء، على كارثة مروعة ،إثر إنهيار منزل سكني بالمنطقة ،ولقي ٣ أشخاص مصرعهما وأصيب ٥ أخرين اثر انهيار منزل قديم بحدائق القبة ، وكثفت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من جهودها للبحث عن أي أشخاص اسفل الأنقاض، ورفع ركام المنزل المنهار وإخلاء العقارات المجاورة من السكان حفاظا على سلامتهم.

ونجحت القوات في استخراج شخصين متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

جدير بالذكر أن منطقة حدائق القبة كانت قد شهدت خلال الشهر الماضي ،واقعة انهيار عقار بعزبة مكاوي في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين أسفل الانقاض، وتوصلت التحقيقات في هذه الكارثة أن صاحب العقار كان يقوم بعمل توسيعات في أحد الشقق بالطابق الأرضي وقام بتكسير عدد من الحوائط ما أثر على سلامة المبني وأدت لانهياره