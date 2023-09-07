الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة أن البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة منذ أمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة سجلت اليوم 31 درجة مئوية، بارتفاع 6 درجات عند المعدلات الطبيعية، ومستمرة حتى غدا الجمعة إذ تسجل درجات الحرارة 39 درجة مئوية مع انخفاض نسب الرطوبة الذي يزيد من إحساس المواطنين بالحرارة.

وأشارت إلى تأثر البلاد بتكتلات هوائية قادمة من الصحراء الجنوبية، متوقعة انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد بمعدل 3 درجات، وتبدأ حالة الطقس في تحسن تدريجي مع نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت أن البلاد تتعرض حاليا لأجواء شديدة الحرارة وجافة خلال فترات النهار، ومائلة للحرارة خلال فترات الليل، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة مع ضرورة ارتداء غطاء للرأس وتناول السوائل والمياه بشكل مستمر.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

ارتداء الملابس المناسبة: اختر ملابس فضفاضة وخفيفة تسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق. استخدم ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها.

استخدام واقي الشمس: ضع واقي الشمس بشكل سخي على البشرة المكشوفة قبل الخروج في الشمس. استخدم واقي الشمس ذو عامل حماية شمسية عالي (SPF) وأعيدي وضعه بانتظام.

شرب السوائل بانتظام أثناء الطقس الحار: تجنب الجفاف عن طريق شرب الكمية الكافية من الماء على مدار اليوم. تجنب تناول المشروبات الكحولية والمنبهات الكافئة مثل الكافيين، فقد تؤدي إلى فقدان المزيد من السوائل.

البقاء في الأماكن المظللة: حاول البقاء في الأماكن المظللة أو استخدام المظلات أو القبعات الواقية من الشمس لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس.

تجنب التواجد في الهواء الطلق في أوقات الذروة: حاول تجنب الخروج في فترات النهار التي تكون فيها درجات الحرارة الأعلى. إذا كان عليك الخروج، حاول تنظيم الأنشطة في الهواء الطلق في الصباح الباكر أو المساء اللطيف.

تبريد الجسم: استخدم مناشف باردة أو أقنعة تبريد لتبريد الجسم وتخفيف الحرارة. يمكنك أيضًا استخدام المراوح أو أجهزة التكييف للتخفيف من الحرارة في الأماكن المغلقة.

تجنب الأنشطة الجسدية المكثفة: حاول تقليل الأنشطة البدنية المكثفة في فترات الطقس الحار. إذا كنت بحاجة إلى ممارسة الرياضة، فاختر الأوقات الباردة من اليوم وتجنب التعرض المباشر للشمس.