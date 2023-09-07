سوزان نجم الدين نحيفة بالملابس الرياضية

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت سوزان نجم الدين بإطلالة رياضية، حيث ارتدت ترينج باللون الفوشيا الفاتح مكتوب عليه من الامام بعض الكلمات باللغة الإنجليزية وعكس الترينج قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وفضلت لم خصلات شعرها للوراء ذيل حصان ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع ارتداء نظارة الشمس السوداء المتناغمة مع إطلالتها ولون النود الغامق في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة:" امتع لحظات الحياة هي التي باتت تشبهنا من الداخل، فامتزجت تفاصيلنا معا لنصبح واحد، انا والحياة والحياة وانا".

سوزان نجم الدين (24 نوفمبر 1973 -)، ممثلة سورية. كانت بدايتها الإحترافية من خلال دور بطولة رئيسي في مسلسل قلوب دافئة مع صباح الجزائري بعام 1989. لتتوالى أعمالها بعد ذلك داخل سوريا وخارجها، ومن أبرز أعمالها في التسعينيات: حكايات من التاريخ، نهاية رجل شجاع،المهر الدامي،إخوة التراب،الثريا، الكواسر، فرصة العمر.- مربى العز.

في عام 2015، شاركت في الفيلم السوري أنا وأنت وأمي وأبي، ولعبت دور مها فرغلي في المسلسل المصري وش تاني. كما شاركت في فيلم قط وفار بدور ميرفت زوجة عباس القط، ولعبت دور جهاد في مسلسل امرأة من رماد.

في عام 2017، ظهرت بدور قوي ومميز وهو شخصية روز في مسلسل شوق الذي يحكي عن الأوضاع في سوريا بعد بداية الحرب، وكان لها أيضًا مشاركتين في مسلسلي عرايس خشب و قضاة عظماء الجزء الثاني.

في عام 2019، كان لها عدة أعمال فظهرت في فيلم حملة فرعون، وحلت ضيفة شرف على مسلسل كلبش الجزء الثالث، ولعبت دور أصول في مسلسل ابن أصول.

حياتها الخاصة

لديها أربعة أبناء وهم سهير، سارة، حيان، وحازم من زوجها رجل الأعمال سراج الأتاسي الذي انفصلت عنه عام 2014، وهم يعيشون في الولايات المتحدة مع والدهم.