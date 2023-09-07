لازم يدفع إتاوة .. اعترافات بلطجي أسواق المرج

اعترف عاطل خلال التحقيقات بإرتكابه واقعة التعدي بالضرب على بائع في منطقة المرج ، بغرض التحصل منه على مبالغ مالية لتركه والسماح له بإفتراش السوق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بين الأهالى ، تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)..

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام – سلاح نارى مسدس).

وفي واقعة آخرى ..ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بقتل شخص باستخدام بندقية خرطوش، بحلمية الزيتون، وكان تبلغ لـ قسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل في نفس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

تبين بأن المتهم حاول التعدي على ابن شقيق المجني عليه بكلب شرس أثناء معاتبتهما فأقدم على ضربه بالنار تسبب في مصرع شاب يدعي حسن سليمان صاحب الـ٤٠ عاما، وإصابة شقيقه يدعي محسن وتم نقلهم إلى المستشفى ثم نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، ومن ثَم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتابعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث والوقوف على كافة ملابساتها.

وفي سياق آخر شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات تموينية مكبرة ،ونجحت فى ضبط عدد من القضايا التموينية ،تحرر محضر بكل واقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

وتضمن جهود الحملات الاتي

ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلى مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ،لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عثر داخل المصنع على ( 10750 متر من الخراطيم مختلفة الأنواع – 2,500 طن كسر بلاستيك وخرز "وجميعها مجهولة_المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي واقعة اخرى تم ضبط (بائعى سجائر) بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بتخزين كميات من السجائر تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وبحوزتهما (عدد 6030 علبة سجائر "مختلفة الأنواع").. وبمواجهتهمـــا إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بسعر أزيد من الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.