كاريزما

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 09:12 م 9/7/2023 9:12:32 PM

(ضلك على الدرب) عنوان رواية للمبدع أحمد أبو خنيجر، أطلق عليها ديوان الحكى، والراحل الكبير محمد مستجاب من أوائل الذين ابتكروا فى أشكال القصة القصيرة والرواية بعد يوسف إدريس ويوسف الشارونى، ولكن أبو خنيجر فى كتابه الصادر منذ شهور قليلة عن هيئه الكتاب، أراد أن يخطو خطوات كثيرة نحو تغليف إنتاجه الأدبى برداء الرواية وروح القصة القصيرة، فمجموعته الأحدث هى عبارة عن رواية مكثفة الأحداث، سريعة النبض، لاهثة لشكل يحملك بسرعة إلى نمط إبداعى يقترب من القصيدة حينًا ومن الرؤية المسرحية حينًا آخر، على أن الراوى هنا هو امتداد لصوت أبو خنيجر نفسه حين عالج أفكارا وقضايا كنا لا نقترب منها، أغلبها حول الموروث الصعيدى الأصيل. روايته هذه أحسبها إضافة للإبداع الروائى الحديث، وليس جديدا عليه، ففى كل عمل يصدره نجد خريطة لشكل جديد. المعروف أنه يعرف كيف يخرج من بين زملائه أكثر تميزا و ابتكارا.

< قصائد الشاعر كريم عبدالسلام لها خصوصية حيث يتمكن من تكثيف الحدث وبلورته فى تألق لغوى واقتدار؛ ولذلك جاءت أشعاره جامعة لأكثر من أفق بالمعنى الواسع الذى امتازت به دواوينه الأربعة الأخيرة:»مراقب الملائكة من حلب ٢٠١٥»، و «وكان رأسى طافيا على النيل ٢٠١٧»، و «ألف ليلة وليل ٢٠١٩»، و «الوفاة السابعة لصانع الأحلام ٢٠١٩».

إلا أن ديوانه الأحدث «محاولة لإنقاذ جيفارا» الذى صدر عن هيئة الكتاب ٢٠٢١، يحمل فى طياته حسا فلسفيا تضافر بوعى مع بعض رموز المتصوفة، مؤكدا أن كسر السلسلة الصوفية هو الرد الفلسفى المناسب لتطور الكيان التقليدى الطامح نحو راديكالية جديدة.

يقول كريم عبدالسلام: حذار من العابرين آخر الليل–أولئك الذين يحملون العصى والمطارق _ يدقون بها على الأبواب–ومن صوتك يزنون قوتك–ما إذا كانوا سيهدمون البيت على رأسك–أم يبتعدون وهم يلقون تهديداتهم–الأفضل أن تقتنى كلبًا شرسًا–لينبح بقوة–عندما يمر العابرون آخر الليل–فيعرفون أن الوحوش استولت على البيت.

لقد كان بإمكان هذه الشاعرية أن تؤسس من خلال جوهرية الفعل والحق. لقد تجاوز عبدالسلام مجموعة من الأسلاك الشائكة التى تعرقل غيره عن قصد أو بقصد؛ ولهذا يمكن اعتبار هذا الاستثناء فى اختيار مفرداته وأحداث قصائده –وربما كانت القيمة الفنية لشعر كريم عبدالسلام التى تستعصى على التقليد أو الهروب من سجونها بأشكال مختلفة. لقد ارتضى صراعه اليومى أن يسبق الشكل التقليدى ويتلاءم مع استمرار الأزمات الحيوانية التى تشغل بال الشاعر سواء مع بداية أحلامه أو حتى إحساسه أنه كتب ما أراد.

كريم عبدالسلام شاعر استثنائى فى زمن القصائد المتشابهة الممسوخة، إلا قليلا.

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