الفيلم البريطاني In Camera لأمير المصري يشارك بمهرجان لندن السينمائي

أعلن مهرجان لندن السينمائى عن مشاركه الفيلم البريطانى In Camera لـ أمير المصرى فى مسابقة Sutherland، والذى تقام دورته من يوم 4 إلى 15 أكتوبر، وسيتم عرض الفيلم يوم 13 أكتوبر، ومن المقرر أن يحضر أمير المصرى عرض الفيلم فى لندن.

فيلم In Camera

أحداث فيلم In Camera

تدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة، ولكن يواجه سلسلة من الرفض، حتى يقرر أن يأخذ على عاتقه رحلة البحث عن دور جديد يلعبه. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذى يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، رورى فليك بيرن، حسينة رجا

يذكر أن أمير المصرى قد حصد ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره فى الفيلم البريطانى In Camera الذى كان العرض الأول له فى مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولى بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima.

وأكد الناقد جاى لودج بمجلة فرايتى " على مستوى النص، ربما يحتوى فيلم In Camera على كثير من الأفكار الجذابة وبعضها يمنح مساحة من التنفس أكثر من البعض الآخر، ومن الخطوط الناجحة الرائع أمير المصرى الذى يظهر كشريك ثالث فى المسكن مع عدن وبو، والذى حقق التوازن بين التباهى بالذات والثقة الزائدة مع حرصه وانتباهه لكل التفاصيل فى دور (كونراد) مصمم الأزياء المعتد بنفسه".

فيلم In Camera

وكتبت الناقدة ايلينا لازيتش بموقع Cineuropa " أمير المصرى قدم دوراً مذهلا على الرغم من أنه يقدم شخصية تقليدية فى الفيلم والذى يظهر بدور( كونراد) كرفيق ثالث فى السكن لأبطال الفيلم والذى يعمل كمصمم الأزياء فيستعرض الشخصية المصطنعة التى تهتم بطلب الطعام طوال الوقت كأسلوب حياة والتى ترمز لشئ ما أكثر من مجرد طعام.

وقال الناقد بن نيكلسون بمجلة VERDICT The Film" أمير المصرى ممتاز بدور (كونراد) الشخصية سلسة الكلام التى تعمل فى مجال الموضة، الكاريزما السهلة والثراء الواضح الـذى يلقى بارتياح شديد فى عالم عدن".

أمير المصرى

المسلسل الأيرلندى Faithless

يـذكر أن أمير المصرى كان قد أعلن مشاركته فى المسلسل الأيرلندى Faithless الذى يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه فى إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصرى خلاله شخصية زين وهو شاب مصرى أيرلندى يعيش فى لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير فى تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات فى التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوى ومن إخراج ديكلان ريكس.

فيلم Club Zero

وقد شارك أمير المصرى مؤخرًا بفيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاوسنر فى المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، والذى حظى خلاله بعرضه العالمى الأول، وتلك المشاركة تعد الثانية لأمير فى مهرجان كان بعد مشاركته الأولى بفيلم Limbo.