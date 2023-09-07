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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم"شمس" تتخطى الـ25 ألف جنيه بأول أيام طرحه

فيلم شمس
فيلم شمس

حصد فيلم "شمس" بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، إيرادات تبلغ 25 ألفا و340 جنيها في أول أيام طرحه أمس، بدور العرض السينمائي.

فيلم شمس 

وجاء فيلم "شمس" في المركز السابع بقائمة إيرادات الأفلام، حيث سبقه أفلام "العميل صفر، ووش في وش، وأولاد حريم كريم، وبيت الروبي، ومرعي البريمو، وع الزيرو".

أحداث فيلم  "شمس"

تدور أحداث الفيلم حول "خالد" الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلاً لهذا اللغز.

فيلم شمس 

وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

فيلم شمس 

أبطال فيلم  "شمس"


الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان وعلاء مرسي، والفيلم هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.

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عرض فيلم "شمس" بشاشات العرض السينمائية اليوم (فيديو)

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