حقيقة إنتاج جنين بشري من دون بويضات ولا حيوان منوي (فيديو)

كشف الدكتور حسام الشنوفي أستاذ طب النساء والتوليد بقصر العيني، حقيقة إنتاج جنين بشري من دون بويضات ولا حيوان منوي، مشيرًا إلى أن الحديث كان عن نموذج محاكاة تم خلقه من خلايا تحاكي جنينا عمره 14 يومًا.

جنين بشري من دون بويضات:

أضاف حسام الشنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نموذج المحاكاة قريبًا من الجنين الحقيقي، وتم العمل عليه كثيرًا، مبينًا أن هذه الأبحاث تم نشرها في مجلة نيتشر العالمية وهي مجلة معروفة دوليًّا وأبحاثها تمر بمرحلة تدقيق وتأكد.



أشار إلى أن الباحثين عملوا على الخلايا الجذعية التي ينتج منها الخلايا المتخصصة وهي الأصل ثم إضافة مواد كيميائية معنية، وهي تحفز تلك الخلايا والتحول إلى 4 أنواع من الخلايا لتكوين الجنين الأولي ومن هنا تم تكوين الجنين والوصول به إلى 14 يومًا وهذا حسب ما صرحوا به العلماء.



أكد أن نموذج المحاكاة سيسمح بوجود القانونية التي من خلالها يتم دراسة ذلك وتكوين الجنين، والإجابة على الكثير من الأسئلة فيما يخص الإجهاض والعقم ونجاح أو فشل الحقن المجهري.

