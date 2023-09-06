تراجع 20 جنيهًا.. التموين تكشف أسعار الذهب في الأسواق| فيديو

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، آخر أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، قائلًا: تراجع أسعار الذهب عالميًا وفي مصر أيضًا، موضحًا أن أسعار الأوقية تراجعت من 1950 جنيهًا إلى 1918 جنيهًا.

أسعار الذهب في الأسواق:

وأكد مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الذهب تراجع 20 جنيهًا ليسجل 2200 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 17800 جنيه، مؤكدًا أن الأسعار تعتبر مواتية كون الذهب يعتبر زينة وخزينة.

ولفت إلى أن سعر الذهب حاليًا يعتبر مناسبًا وليس بعيدًا عن السعر العالمي، مضيفًا أن مبادرة 0 جمارك أثرت بقوة في تراجع الأسعار.

وكشف أن وزارة التموين، تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد مدة المبادرة باعتبارها كان لها فوائد كبيرة، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لـ بريكس يقوي العملة المحلية ويساعد في تراجع الذهب والدولار.