فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب الدور الثاني السبت

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات أمام طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة يوم السبت المقبل.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني يوم الإثنين الماضي بنسبة نجاح 89.04 في المائة.

ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

وسيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد بعد فتح باب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

ويجب على طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول الجامعات والمعاهد العليا.

ضوابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023