أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك اليوم الخميس، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع على التوالي والذي شهد تقدم خمسة مرشحين.

غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك

وتقدم اليوم اليوم الخميس "خمسة" مرشحين هم أحمد عبادة و نجلاء الناجي و سيف الإسلام محمد يوسف و مروة البورجي ، لمنصب العضوية فوق السن، كما ترشح لمنصب العضوية تحت السن محمد خالد الصادق.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح في نادي الزمالك من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.