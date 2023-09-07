عمرو مصطفى يستعد لعمل غنائي جديد.. "مستغني" قريبًا بـ يوتيوب

يستعد الفنان عمرو مصطفى، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "مستغني”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، بجانب منصات الإستماع الشهيرة .

أغنية “مستغني”، من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع اللبناني تيّم.

وكان عمرو مصطفى طرح آخيرًا، أغنية بعنوان “يا دايرة”، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، وحصلت على المركز الخامس في الأكثر مشاهدة، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ألحان عمر مصطفى، توزيع:تيكو.

وتقول كلماتها "يا دايرة كل يوم تصغر يا دنيا قاسية بتغير انا اللي فهمت متأخر انا غلطان غريبه الدنيا وعجيبه انا بتجازى ع الطيبة كإن خلاص بقت عيبة تكون انسان يبان وجعي وانا بحكيه في مواويللي ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي وبسأل روحي لية مكمل واية باقيلي وقلبي يروح لناس مشيت وجرحوني خسرت الدنيا علشانهم وخسروني فاكرهم بس مش عارف لية نسيوني".

أغنية عمرو مصطفى الجديدة "سيبوه"

كان قد طرح عمرو مصطفى حديثًا أغنية سيبوه، التي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع:إسلام الأزرق.

وتقول كلماتها "بقالي .. ليالي خلاص مبقاش يجي فـ بالي ناديته .. رماني ولما نسيته جالي راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد قولوله ياريت ياريت كانت تفيد سيبوه يفكر في زمان سيبوه يقول انا ندمان سيبوه كمان مرة يقول سيبوه يقول مرة كمان .. نصيبه .. اسيبه يموت مـن جرحه قدامي ما ياما .. اذاني وماسمعش لكلامي عايزني ارجع كأنه فراق مجاش سيبوه يحلم ماهو الحلم ببلاش ".