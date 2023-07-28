ساموزين يدافع عن عمرو مصطفى .. "حالة فريدة وله حق"

علق الفنان ساموزين على أزمة المطرب والملحن عمرو مصطفى مع عدد من الفنانين ومطربي المهرجانات، مؤكدًا أنه حالة فريدة وله الحق فيما يفعله.

وكتب ساموزين منشور جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا:" بما إن ليا مقابله مهمه جدا هتنزل الفتره الجايه سألت عن رأئي في عمرو مصطفي و اللي بيحصل ".

وأضاف:" كان جوابي واضح وصريح هو انه من أهم والأهم وحاله فريده وليه الحق تماما بكل إلي بيعمله واللي بيطالب بيه من الملحنين والفنانين وحاله لا تكرر كثيرا في هذا الزمن لعدة اسباب ".

وتابع ساموزين:" في رأيي الشخصي إن عمرو بيسافر كتير وبيسمع كتير وفعلا قدر يعمل تركيبه عربيه اوروبيه ومعتقدش ان في حد يقدر يوصل للوصله فكريا وذهنيا وفنيا ".

واستكمل:" عمرو مصطفي اشتغلت معاه اغنيه واحده فحياتي وانا سعيد بيها طبعا في حجات كتير إتقالت هتشوفوها و هتسمعوها ربنا يستر ومحدش يزعل مني ".

واختتم ساموزين، قائلًا:" ملحوظه سألت عن هذا الموضوع بما إني منتج و ملحن اغاني الورد الاحمر وقربي ليا وكثير من الاغاني وعضو في جمعيه الملحنين والمؤلفين فكنت لازم ارد بكل وضوح وصراحه ".

ساموزين

أزمة عمرو مصطفى ومطربي المهرجانات

هاجم الفنان عمرو مصطفى، مطربي المهرجانات، واتهمهم بسرقة ألحانه لإستخدامها في أغاني المهرجانات، وذلك هبال اصريحات متلفزة.

عمرو مصطفى وارتيجا

ورد مطرب المهرجانات أورتيجا، على تصريحات عمرو مصطفى، إذ وجه له رسالة، وذلك بعد اتهامه لهم بسرقة الألحان ووصف مطربي المهرجانات بالـ"حرامية".

وتحدث أورتيجا ، خلال تصريحات صحفية، قائلاً: “أنا زعلان من عمرو مصطفي جدا بعد تصريحاته الأخيرة عن جميع مطربي المهرجانات ، ولابد أن يذكر أسماء بعينها وليس الحديث عننا بشكل عام”.

وأضاف أورتيجا: "احنا مش حرامية احنا ناس صناع ونجوم كبار بتطلب مننا كلمات والحان وتوزيع وبيحققوا من خلالها ملايين المشاهدات.

وتابع أورتيجا، حاولت اتواصل مع عمرو مصطفي قبل ما اكتب البوست واهاجمه علي تصريحاته ولكن معرفتش اوصله، وبوجه له رسالة ان ربنا يكرمك في حياتك وتبقي من احسن الملحنين في العالم ومتتكلمش عن حد وخليك في حالك ورد بشغلك".

وكشف أورتيجا عن رأيه في سرقة الألحان، وقال: سرقة تراك الاغنية كامل كوبي بيست هذا يعتبر سرقة، لكن ممكن تستوحي شئ من مزيكا وانا بسمع كل الثقافات، ومش حابب اذكر اسامي ناس كبار محققين 200 مليون من الحان مسروقة ومفيش حد في الوسط الفني مبينحتش ومفيش حد حاليا بيبدع".