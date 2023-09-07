نسرين أمين تؤيد تولي المرأة لحكم الدول: لا أحب الحرب بين الرجالة والستات

كشفت الفنانة نسرين أمين خلال تصريحاتها، حول حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، مضيفة أنها تؤيد تولي المرأة لحكم الدول، مش بحب الحرب بين الرجالة والستات.

نسرين أمين



أعربت نسرين امين، خلال ظهورها ضيفة في برنامج "بلا تصنيف" مع الإعلامية غريس راضي عن موقفها من النسوية "الفيمينيزم"، قائلة: "أنا فيمينيست في جزئية إن المراة تاخد حقوقها وتاخد مناصب قيادية لأن لازم الناصب دي تتقسم بين الرجل والمرأة، هو له دور وهي ليها دور، ممكن هي تهتم بالصحة والتعليم، ولازم المرأة تتعلم حقوقها".

نسرين أمين

نسرين أمين: أنا مش فيمينيست لدرجة العداوة

ولكن هناك شيء يفصلها بين غيرها من النسويات، إذ أوضحت نسرين أمين: "لكن أنا مش فيمينيست لدرجة العداوة والحرب بين الرجالة والستات، الحاجات دي أنا مش بحبها".

نسرين أمين

نسرين أمين تؤيد تولي المرأة لحكم الدول

تابعت نسرين أمين، بأنها تؤيد تولي المرأة لحكم الدول، إذ قالت "دي حاجة كويسة لأن المراة بطبيعتها عندها مشاعر ورحمة وهتبقى في المنصب القيادي كويسة".

نسرين أمين

https://youtu.be/wjBCilqG46U?si=_iWT1AqiESQ_n2KU

من جهة أخرى، تستعد الفنانة نسرين أمين لبدء تصوير مشاهدها في فيلم "وقت إضافي" بطولة باسم سمرة وعمرو عبد الجليل.

وفيلم "وقت إضافي" تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إنتاج شركة فيلم كرافت للمنتج أسامة يوسف.

نسرين أمين

أبطال فيلم "رهبة"

على جانب آخر، شاركت نسرين أمين في بطولة فيلم "رهبة" الذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائية، مع أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام.

فيلم "يوم 13"

كما عرض لها في دور العرض السينمائية مؤخرا فيلم "يوم 13" مع أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.