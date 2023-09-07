آمال رمزي تنفي شعورها بالندم بعد إجهاضها 15 مرة: مفيش سينما نظيفة وغير نظيفة

كشفت الفنانة القديرة آمال رمزي خلال تصريحات لها، حول حياتها الشخصية وأسباب قيامها بالإجهاض العديد من المرات، مضيفة الكثير من أسرارها الخاصة الخفية، مؤكدة بأن مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة أو غير نظيفة، مفيش أي واحدة من نجمات اليوم في جمال هند رستم.

آمال رمزي

آمال رمزي تنفي شعورها بالندم بعد إجهاض نفسها 15 مرة

أعربت آمال رمزي خلال ظهورها ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية نانسي مجدي، قائلة :"أنها أجهضت نفسها حوالي 15 مرة، وذلك لعدم رغبتها في الإنجاب، ونفت شعورها بالندم في أي وقت من الأوقات، خاصة أنها اعتبرت أبناء أشقاءها أنهم أولادها.

آمال رمزي

آمال رمزي: يعني إيه نضيفة ومش نضيفة

أشارت آمال رمزي إنها لا ترفض وجود القبلة وارتداء المايوه في الأفلام والأعمال الفنية، رافضة مصطلح السينما النظيفة، معلقا: "فتحنا عينينا بنحب السينما وده تمثيل، يعني إيه نضيفة ومش نضيفة"، مرجعة رفض بعض الجمهور وانتقادهم لوجود مشاهد بها قبلات أو مايوهات تشدد، موضحة "اللي حاصل بسبب ناس إرهابيين جم زرعوا ده، بياخدوا فلوس ومش تدين، واخدينها شغلة يكسبوا منها".

آمال رمزي

أضافت آمال رمزي: "مفيش أي واحدة من نجمات اليوم في جمال هند رستم، لأن جمالها كان طبيعي، وأنا دلوقتي بشوف حاجات صناعية كتير، وأنا ضد عمليات التجميل بتاعت الفنانات لأن ربنا خلقنا زي ما احنا"

أعمال آمال رمزي

آمال رمزي فنانة قدمت العديد من الأعمال، وانطلق مشوارها الفني بأفلام شاركت فيها مع أهم نجوم السينما وعلى رأسهم : رشدي أباظة وأحمد رمزي وسعاد حسني وسمير غانم وغيرهم.