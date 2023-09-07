أمريكا تكشف عن توقعاتها بشأن استمرار الهجوم الأوكراني المُضاد

تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، أن الهجوم الأوكراني المُضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سينتهي في غضون 6-8 أسابيع تقريبًا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

أفادت بذلك مجلة "الإيكونوميست" في 6 سبتمبر الجاري نقلاً عن مسؤول في الإدارة، مشيرا إلى أن هناك خلافا بشأن مدى التقدم الذي يمكن أن تحققه القوات المسلحة الأوكرانية خلال هذا الوقت. وتتلخص إحدى وجهات النظر في أن كييف ألقت بمعظم احتياطياتها في المعركة حتى قبل أن تتجاوز خط الدفاع الثاني للقوات الروسية، وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة على النجاح بهذه الطريقة.

ونقلت المجلة عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية قوله: "إذا نظرت إلى خط المواجهة بعد خمس سنوات ستجده مشابها جدا بشكل عام".

القوات المسلحة الأوكرانية

بالتزامن، تستشهد مجلة "الإيكونوميست" برأي مدير التحليل في وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، ترينت مول، الذي يقول إن القوات المسلحة الأوكرانية لديها فرصة "واقعية" ترقى إلى نسبة 40-50% للتغلب على جميع خطوط الدفاع الروسية بحلول نهاية العام، إلا أنه حذر، في الوقت نفسه، من أن محدودية الذخيرة، وتدهور الأحوال الجوية قد يجعل هذه المهمة "صعبة للغاية".

كذلك أقر مول بأن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين فشلوا في إجراء تقييم كاف مسبق لعمق المواقع الدفاعية الروسية ومدى صعوبة التغلب عليها بالنسبة لأوكرانيا.

وكما أفادت وزارة الدفاع الروسية، فإن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو، وبحسب الوزارة، فقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال 3 أشهر من الهجوم المضاد أكثر من 66 ألف عسكري و7600 وحدة من الأسلحة المختلفة، دون أن تصل إلى أهدافها في أي من الاتجاهات. وفي 4 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد.