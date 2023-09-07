طريقة تحضير سمك فيلية مشوي

تحرص الأمهات على تحضير وجبات شهية تسعد افراد اسرتها بالعديد من المكونات الطبيعية والغير مكلفه وهذا ما يدفعها الى تحضير وجبات السمك بين حين لأخر.

ويتميز سمك الفيلية بالمذاق الطيب فضلًا عن فوائد المتعدده أبرزها انه يحافظ على صحة وجمال الشعر والبشرة والجلد ويمدهم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم كما نعلم أن أحماض أوميجا٣ الدهنية تعتبر دهونًا صحية وغير مشبعة، يعالج سمك الفيليه بعض من الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية وهذا لما يحتويه من أحماض ومعادن وخاصة حمض أوميجا٣ الدهني.

.. لوجبة شهية، وخفيفة، ومفيدة أيضاً، حضري لعائلتك لوجبة غداء يوم الجمعة، أكلات السمك المميزة واللذيذة

واليوم نقدم لكٍ وصفة جديدة من عالم البحار حضري سمك فيليه مشوي بالخضار.



سمك فيليه مشوي بالخضار

- فيليه الهامور : 4 قطع

- عصير الليمون : ربع كوب

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاري : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- الذرة : كوب (مجمدة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأسود والكاري في طبق.

ضعي السمك في طبق فرن مدهون بالزيت ووزعي البازيلا والجزر.

أضيفي خليط الزيت والليمون والبهارات للسمك والخضار.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 190 درجة حتى ينضج السمك.

حمري وجه السمك وقدميه ساخناً.