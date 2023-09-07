بديلًا للأدوية.. عصير شهير يخفض ضغط الدم ويمنع النوبات القلبية والسكتات المفاجئة

أثبتت دراسة علمية أن تناول كوبًا واحدًا فقط من عصير الفاكهة يوميًا قد يساعد في خفض ضغط الدم، والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة.

عصير شهير يخفض ضغط الدم ويمنع النوبات القلبية المفاجئة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة إلى أنه مع سوء التغذية ونمط الحياة والتوتر الذي يُعتقد أنه يزيد من احتمال إصابة الأشخاص بارتفاع ضغط الدم، غالبًا ما يصف الأطباء تغييرات في نمط الحياة مثل تقليل تناول الملح والكحول وتناول المزيد من الفاكهة والخضار وممارسة التمارين الرياضية.

عصير شهير يخفض ضغط الدم ويمنع النوبات القلبية المفاجئة

في الوقت نفسه، توصلت دراسة أخرى حديثة إلى أن شرب كميات معتدلة من عصير الفاكهة يوميًا قد يخفض ضغط الدم، وجاء ذلك بعد تحليل بيانات من 93 دراسة سابقة نظرت في 12 نوعًا مختلفا من الأطعمة السكرية، للمساعدة في فهم كيفية تأثير الخيارات الغذائية على ضغط الدم.

ويتم تسجيل ضغط الدم برقمين: الضغط الانقباضي - القوة التي ينقبض بها القلب عندما يضخ الدم حول الجسم - والضغط الانبساطي، وهو الضغط أثناء مرحلة الراحة بين نبضات القلب.

وبحسب توجيهات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، عادًة ما يكون ضغط الدم المثالي بين 90/60 ملم زئبق و120/80 ملم زئبق، في حين أن الهدف للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما هو أقل من 150/90 ملم زئبقي.

كما أكد الباحثون إن الاستهلاك المعتدل لعصير الفاكهة الذي يحتوي على السكريات الطبيعية أدى إلى متوسط انخفاضات صغيرة مهمة بمقدار 3.7 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي، وفي المقابل، أدى تناول المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف، مثل المشروبات الغازية، إلى ارتفاع متوسط في ضغط الدم الانقباضي قدره 6.9 ملم زئبقي.

كما توصلوا إلى أن كوبًا صغيرًا من عصير الفاكهة كان كافيًا لرؤية الفوائد على المدى الطويل، حيث يتم تناول ما بين 50 و150 مل يوميًا، وقدّروا أن التأثير الوقائي لعصير الفاكهة النقي على ضغط الدم من المحتمل أن يكون بسبب العناصر الغذائية والمركبات الحيوية الموجودة في الفاكهة، لكن تناول الفاكهة الكاملة، التي تحتوي أيضا على الألياف، كان له فائدة أكبر، وفقا للدراسة.