الموسيقار محمد رحيم يوصي بمشروع مؤسسة مصرية لحفظ الملكية الفكرية

أعرب الموسيقار محمد رحيم، عن سعادته بالدعوة لحضور جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :المسرح والموسيقى والغناء ، متابعا انه درس وتعلم الموسيقي فى المدرسه.

وأضاف أنه كان حدد هدفه فى الجامعة، مشيرا إلى أن اول لحن قام به كان للفنان عمرو دياب ، ثم بعدها الفنان محمد فؤاد .

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء.



وتابع رحيم : "اول ما دخلنا سوق المنافسة طورت من نفسيودرست وتابعت التقنيات الجديدة، مؤكدا انه لابد الاهتمام بالإنترنت لأن الملايين يتابعوه .



وأشار إلى أن الاغانى المصرية موجودة فى كل مكان خارج مصر جديد وقديم، مشيرا الى هناك مشكلة ان مصر لم تأخذ حقوقها.

واووصى رحيم بمشروع مهم وهو مشروع مؤسسة مصرية لحفظ الملكية الفكرية، مطالبا بتنشئة عازفين مصريين، ولابد من الاهتمام باقسام الموسيقي بالجامعات المصرية، ولابد أن نهتم بها حتى نعرف نخاطب العالم لأنها هى اللغة الجديدة.