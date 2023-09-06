وزير التعليم: "إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين"

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد.

جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين.

أكد وزير التربية والتعليم أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم ذلك من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعدد من إدارات الوزارة من بينها الإدارة المركزية لشئون المعلمين والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، بالإضافة إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بالتعاون مع وكالة المعونة الأمريكية، والبنك الدولي، ومنظمة يونيسيف.

حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلمين:

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن إقامة حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلمين ضروري للاستماع إلى مختلف الآراء، والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير، وخروجها في أفضل صورة ممكنة.

نوَّه وزير التربية والتعليم بأهمية حسن اختيار المدربين الأكفاء، وتطبيق أفضل معايير الجودة، موجهًّا ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية، بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

استعرض الاجتماع بعض القضايا المهمة المتعلقة بالمعلمين، إذْ وجه الدكتور رضا حجازي بحل المشكلات التي تواجه المعلمين كافة والعمل على تذليل العقبات كافة التي تواجه ترقياتهم.

وافق الوزير على اتخاذ الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة لتوثيق شهادات خدمات التنمية المهنية من وزارة الخارجية المصرية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشهادات الممنوحة من الأكاديمية، وإتاحة تبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

وجَّه وزير التربية والتعليم الأكاديمية بالتعاون مع كليات التربية للاستفادة من البحوث والرسائل العلمية (الماجستير، والدكتوراه) في مجالات التنمية المهنية للمعلمين؛ لإثراء مكتبة الأكاديمية بنسخ منها؛ وتحقيق الاستفادة المرجوة، خصوصًا فيما يتعلق بالنتائج التي خرجت بها، وما تضمنته من توصيات تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما وجه وزير التربية والتعليم بإصدار مجلة علمية من الأكاديمية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ لإتاحة نشر البحوث المستخلصة من الرسائل العلمية، والمقالات البحثية الواردة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية داخل مصر وخارجها.

الاستفادة من محور المعلمين في خطة التعليم:

كما وجَّه وزير التربية والتعليم بالاستفادة من محور المعلمين بالخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029)، في إعداد خطة تنفيذية للأكاديمية فيما يخص المعلم، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة له.

جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.