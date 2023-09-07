الحوار الوطني.. أشرف زكي يطالب بوقف غلق المسارح الخاصة

قال نقيب الممثلين أشرف زكي، أن مسرح القطاع الخاص تشهد حالة من الغلق وهناك أكثر من 6مسارح في منطقة وسط البلد منها مسرح رمسيس مسرح الفلكي، كذلك نفس الازمة في محافظة الاسكندرية لا يوجد بها مسارح تعمل سوى مسرح او اثنين فقط متسائلا من يقف وراء غلق المسارح الخاصة واين دور الدولة.



وأضاف زكي خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطني أن كل الدول الكبرى تحتفل بأن لديها شارع للفن والمسرح، ونحن في مصر لدينا شارع عماد الدين يعاني من مشاكل عدة.



وطالب نقيب الممثلين بضرورة الاستفادة من قانون الرياضة وتطبيقه على المسرح ودور العرض خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات من فواتير الخدمات.



وطالب بضرورة بتطوير السرك القومي والعمل ضخ دماء جديدة وتعيين اعضاء جدد والعمل على دعم مسرح العرائس، خاصة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مسرح للعرائس.